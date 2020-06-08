تاج الدين: سنعبر فترة الذروة حال استقرار معدل إصابات كورونا ثم تناقصه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه ومع الوصول لاستقرار في معدل الإصابات بفيروس كورونا يوميا لأيام متتالية ثم تأخذ الأعداد بالتناقص فحينها تكون مصر قد عبرت فترة الذروة.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا مؤخرا جاء نتاجا لتكدس وزحام عدد كبير من المواطنين خلال فترة عيد الفطر وأواخر شهر رمضان الماضي، موضحا أن ذلك التكدس قد ساهم بجزء كبير في زيادة أعداد الإصابات بين المواطنين.

وأكد أنه ولا بد من ارتداء الكمامة الطبية بالمستشفيات وأماكن التجمعات وعند مخالطة المصابين، في حين يتم استخدام الكمامات القماشية خلال الحركة اليومية العادية، حيث تحمي كل من الكمامتين الإنسان من انتقال فيروس كورونا له بنسب متفاوتة.