صور.. وفاة أول راهب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبب فيروس كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن وفاة أول راهب بفيروس كورونا المستجد بعد الإصابة به، وثاني حالة وفاة بين كهنة الكنيسة، وهو الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، المرشح البابوي السابق في الانتخابات البابوية عام 2012.

والراهب الذي توفي مساء أمس الأحد، كان قد أصيب بالوباء منذ عدة أيام، وأقيمت عليه صلوات الجنازة اليوم في مقر دير الأنبا بولا بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن ينقل الجثمان إلى الدير في محافظة البحر الأحمر، وتقام عليه صلوات التجنيز أيضا هناك برئاسة الأنبا دانيال رئيس الدير، والتي ستقتصر على الرهبان فقط.

وسبق وأعلنت الكنيسة الأسبوع الماضي عن وفاة القمص بولا عياد، كاهن كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة في القليوبية، جراء إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت منذ 21 مارس الماضي غلق الكنائس وتعليق الصلوات ومنع زيارة الأديرة في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقررت معاودة النظر في عودة القداسات مرة أخرى بشروط احترازية يوم 27 يونيو الجاري.

وكشفت الكنيسة عن وقوع عدة إصابات بين صفوف الكهنة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية بينهم 5 تماثلوا للشفاء فيما يرقد 3 آخرين في المستشفيات، فضلا عمن توفوا.