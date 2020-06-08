محافـظ المنوفية يوجه بتذليل المعوقات لاستكمال جراج مول العاصمة

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة إنهاء كافة الأعمال بجراج المركز التجاري "مول العاصمة" بمدينة شبين الكوم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور العميد محمد شلبي المشرف العام على الأعمال، ومدير مديرية الإسكان، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية أن المركز التجاري يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة، موضحًا أنه سيعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التى يحتاجها المواطن المنوفي، إضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها، نظرًا لأهميته وباعتباره متنفسًا لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

ووقّع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجاري "مول العاصمة"، والمقام على مساحة 2598 مترًا مربعًا بمدينة شبين الكوم.