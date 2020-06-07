غلق محطة مياه أهلية لإدارتها بدون ترخيص في المنوفية

أصدر المحاسب خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، قرارا بغلق محطة مياه أهلية لإدارتها بدون ترخيص فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ونفذت الوحدة المحلية الإغلاق لمحطة المياه لإدارتها بدون ترخيص خوفا من تأثيرها علي صحة المواطنين، بحضور الأستاذ محمود شكري نائب شئون القرى، ومدير إدارة شئون البيئة ورخص المحلات.

علي صعيد متصل، أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى اعمالها بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة من حيث تطهير المباني والمحطات والتنبيه علي العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان حفاظاً علي سلامتهم.

وأضاف تم اليوم تطهير محطة شبين الكوم المرشحه، محطه الصرف الرئيسية بالباجور، ومحطه رفع ( ٨) بشبين الكوم بالإضافة إلى تطهير ديوان عام الشركة، مبني الورش الفنية، مقر الحملة الميكانيكية بشبين الكوم والباجور ، مخزن أبو بكر بشبين الكوم.