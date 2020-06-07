بالأسماء.. محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، القرار رقم 857 لسنة 2020 بتكليف هناء متولي عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف سامي عبدالحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وتكليف صفوت محمد بحيري معوض رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل رئيسا لحي شرق شبين الكوم، وتكليف أشرف توفيق الليثي رئيس حي شرق شبين الكوم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، راضي عمار أحمد عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدنية تلا.

كما تضمن القرار تكليف خالد حامد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية تلا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف ياسر عبدالمنعم أبو الفتوح الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وتكليف حسن أحمد عبدالعال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وتكليف وحيد صلاح عبدربه نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل رئيسا لحي غرب شبين الكوم .

وأكد المحافظ في اجتماعه مع رؤساء المدن على تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة، وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.