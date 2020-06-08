الأقباط يبدأون "صوم الرسل".. يستمر 33 يوما

بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم الرسل بحسب الاعتقاد المسيحي، بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وفي ظل استمرار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبينها غلق الكنائس وتعليق الصلوات منعا للتجمعات.

ومن المقرر أن يستمر صوم الرسل 33 يوما، وينتهي في 12 يوليو المقبل، ويعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية، وهو صوم خاص بالخدمة في الكنيسة تقليدا برسل المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم بعد أن رفع إلى السماء.

وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صوم الرسل للأقباط بتناول الأسماك، والامتناع عن المأكولات الحيوانية، والاكتفاء بالأطعمة النباتية فقط.