"مصر في أسبوع" يعرض إنجازات السيسي والقوات المسلحة ومحاربة كورونا

أطلقت قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى برنامج "مصر في أسبوع" الذى يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار أسبوعيا، حيث يتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ويسلط الضوء على مجهودات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم كامل الدعم للطواقم الطبية.

كما يتناول البرنامج أبرز الأحداث الرياضية والثقافية، حيث يذاع البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة السادسة ونصف مساء تحت إشراف أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار والمشرف على رئاسة قناة النيل للأخبار، وإعداد أحمد خطاب وتعليق شيرين الشافعى وإخراج أمانى محيي الدين ومريم صبحى.