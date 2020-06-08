أنجولا تعتزم فتح المتاحف ودور السينما في 13 يوليو

أكدت الحكومة الأنجولية اعتزامها استئناف فتح المكتبات والمتاحف ودور السينما والمسارح اعتبارا من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الحكومة الأنجولية، فى بيان أصدرته اليوم، أنه سيتم تشغيل المؤسسات المعنية ، بما فيها المعارض، بنسبة 50 % من طاقتها.

وأضافت أنه ستتم إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية فى الأماكن العامة على ثلاث مراحل، وأن المتاحف والمكتبات والمسارح والمؤسسات المماثلة ستعمل إعتبارا من يوم 13 يوليو القادم .

وقال وزير الدولة الأنجولي أداو دى ألميدا ، إنه ستتم إعادة فتح الكنائس يوم 24 يونيو الجاري ، شريطة ألا تتجاوز نسبة شغل أماكن العبادة نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية ، وألا يتجاوز عدد المصلين 150 شخصا.

وأضاف أنه سيتم السماح للمؤسسات الدينية ممارسة أنشطتها أربعة أيام أسبوعيا ، وأن يتم تخصيص الأيام الباقية من الأسبوع لأعمال النظافة فيها.

جدير بالذكر أنه كان قد تم إغلاق المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمؤسسات المماثلة فى أنجولا يوم 27 مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.