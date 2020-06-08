الصحة: هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة والبلازما للشديدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة قررت تثبيت عقار هيدروكسي كلوروكين ضمن البرتوكولات المتعلقة بعلاج فيروس كورونا برغم وجود أوراق بحثية تتحدث عن مدى خطورته، مشيرة إلى أن التجارب المصرية جاءت لتثبت مدى فعاليته للحالات البسيطة والمتوسطة لمصابي فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أنه تم تحديث البروتوكول العلاجي المصري ليلحق به استخدام بلازما الدم للمتعافين من الفيروس: "ده للحالات الحرجة وجايب معاها نتائج قوية جدا"، موضحة أنه قد تم التوسع في استخدام بلازما الدم عبر فتح أبواب الكثير من مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الجديدة والشديدة.

وأكدت أن جميع اللقاحات والعقاقير الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا مازالت تحت التجارب ولم يتأكد نجاح أيا منها، بينما تظل مصر ضمن المحاولات البحثية لاعتماد لقاح معين فور ثبوت مدى جدواه لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد من قبل شركة أو مركز بحثي معين للإفراج عن مصل أو لقاح ضد فيروس كورونا: "العالم كله في حالة ترقب وفي حالة مساعده للجهات البحثية علشان ظهور المصل هيحل الأزمة بشكل كبير".