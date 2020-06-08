المنشآت الفندقية: عودة خدمة "الأوبن بوفيه" في المطاعم بشرط

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار سمحت بعودة نظام "الأوبن بوفيه" فى مطاعم الفنادق العاملة حاليا شريطة أن يتولى عمال المطاعم ملء الأطباق للزبائن حتى لا يحدث تلامس للأدوات بين أكثر من نزيل.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم السماح أيضا بتسكين الغرف الفندقية مرة أخرى بعد مغادرة النزيل بـ 12 ساعة، على أن يتم تعقيم وتطهير الغرفة خلال تلك الفترة، كما تم السماح بوجود طفلين فى الغرف العائلية شريطة أن يكون سنهم أقل من 12 سنة.

وأشار الشاعر إلى أنه تم السماح باستخدام صالات الجيم داخل الفنادق للنزلاء والضيوف عدا الـ sba، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد الفنادق الراغبة فى العمل، منوها بأن أعداد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية بلغت نحو 135 فندقا وما زالت لجان وزارة السياحة والآثار تتلقى يوميا طلبات الرغبة فى التشغيل من العديد من الفنادق وتقوم بالتفتيش عليها والتأكد من التزامها بكافة الضوابط اللازمة للتشغيل والتى تم اعتمادها من رئاسة الوزراء.وأوضح

الشاعر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تفتيش جديد من لجان وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لاجراء اختبار آخر حتى تستطيع تلك الفنادق الحصول على شهادة دائمة تستطيع من خلالها العمل بأي نسبة تحددها السياحة مستقبلا وأيضا تستطيع استقبال السياحة الوافدة من الخارج حال قررت الدولة عودتها في أي وقت.

ومن جهتها، أهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت وزارة السياحة قد سمحت للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة باستقبال النزلاء بحد أقصى 50 % من الطاقة الاستيعابية لها بداية من أول شهر يونيو الجارى .