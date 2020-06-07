فنادق البحر الأحمر تستقبل نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 50%

اجتاز 25 فندقا في البحر الأحمر ممن تقدموا بطلبات المرحلة الثانية لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، أعمال التفتيش للسماح لهم بالتشغيل بنسبة 50% طبقا للضوابط والاشتراطات، بحسب تعليمات مجلس الوزراء وإشراف وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، بينما شهدت الفنادق انخفاضا في نسبة الإشغالات وتراوحت بين 30 إلى 40% من النسبة 50% المصرح بها للعمل.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق كبرى في الغردقة، والتي حصلت على موافقة التشغيل بنسبة 50%، إن لجان التفتيش من وزارتي السياحة والآثار والصحة بالتنسيق مع مكتب السياحة في الغردقة وغرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، تواصل عملها بالمرور على الفنادق المتقدمة بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر.

وأضاف جمعة أن اللجنة تشدد على تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين كل نزيل والآخر وعدم تسكين أكثر من 3 أشخاص بالغردقة وإلغاء نظام أوبن بوفيه، والحفاظ على المسافات بين طاولات الطعام، والتأكد من التعقيم الدائم والمستمر وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات للعاملين داخل الفنادق.

وأوضح أن اللجان مرت على الأماكن التي جرى تخصيصها للعزل في حالة، والتأكد وجود طبيب وعيادة داخل كل فندق والاطلاع على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة.

وأوضحت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة في البحر الأحمر، أن اللجان التي تفتش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء قبل حصول الفنادق على شهادة السلامة والصحة، مكونة من ممثلين مكتب وزارة السياحة في البحر الأحمر، ووزارة الصحة، وعضو من غرفة المنشآت الفندقية.

وأشارت إلى أن 65 فندقا سياحيا تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال سياحة داخلية وحصلت 25 فندقا ومنتجعا سياحيا على موافقة التشغيل بنسبة 50% ضمن المرحلة الثانية لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية.

كما شهدت الفنادق انخفاضا في نسبة الإشغالات وتراوحت بين 30 إلى 40% من النسبة المصرح بها للعمل.