الصحة: ملتزمون بالجدول الزمني للتأمين الشامل رغم جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر لم توقع الحظر التام كما فعلت بعض الدول نظرا لوجود أضرار له، فيما فرضت مصر حظرا جزئيا وصفته بـ"الفعال جدا": "فيه دلوقتي فتح تدريجي بمعايير ارتداء الماسكات وغسيل اليد والمطهرات لحماية المجتمع".

وأضافت زايد، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أنّه لا يوجد ما يمنع وجود المواطنين في أي مكان يريدونه بشرط اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين جيدا واستخدام الكمامات: "دي حماية مهمة، وأرخص حاجة للعلاج والحماية".

وتابعت أنّه وبالنسبة لملف قانون التأمين الصحي الشامل، جرى إطلاقه رسميا في 29 نوفمبر 2019 في بورسعيد: "تاريخ مش هينساه الناس، لأنه تاريخ جديد أطلقه الرئيس السيسي في بورسعيد، ولولا كورونا كنا هندشنه في نهاية شهر مارس في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، وملتزمين بالجدول الزمني رغم أحداث كورونا".

وأكدت أنّه ومع نهاية العام الحالي، فسيتم بذلك تطبيق التأمين الصحي الشامل على 5 محافظات: "الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس"، ضمن المرحلة الأولى للمشروع: "التكلفة حتى الآن تفوق الـ23 مليار جنيه لهذه المحافظات، وتباعا وبعد انقضاء فيروس كورونا سيتم البدء في تسجيل الأسر المستفيدة بالمشروع، وسجلنا أكثر من 65% من الأسر في تلك المشروعات، وانتهينا من معظم الإنشاءات والتدريب وبنشتغل على الميكنة".

وأشارت إلى أنّه وفي 6 يوليو 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة لتمهيد وتأهيل مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والذي كان على رأسها القضاء على فيروس سي وطرح مستشفيات نموذجية وتعليم طبي مهني وتوفير الألبان والأمصال واللقاحات، وانتهاءً بالتأمين الصحي الشامل: "مصر عملت إعجاز كبير جدا في فيروس سي وقوائم الانتظار".