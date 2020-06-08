رئيس الاحتلال الإسرائيلي يحمّل حكومة لبنان مسؤولية أي اعتداء لحزب الله

حمَّل رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حكومة لبنان "مسؤولية أي اعتداء يرتكبه حزب الله تجاه إسرائيل"، قائلا إن "إسرائيل ليست على عداء مع الشعب اللبناني".

وقال ريفلين، خلال مراسم تأبينية أقيمت بالمقبرة العسكرية على جبل هرتسل في القدس، بالذكرى 38 على اجتياح لبنان، إن "إسرائيل تحمل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي نشاط إرهابي قد ترتكبه منظمة حزب الله ضد أهداف إسرائيلية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف رئيس الاحتلال: "حزب الله يتعاظم بين يوم وآخر، ويتزود بالوسائل القتالية والأسلحة بهدف المساس بدولة إسرائيل، لكننا عاقدو العزم على ضرب أوكار الإرهاب ومرتكبيه ومن يقوم بتمويله"، على حد وصفه.

وأشار ريفلين، إلى أن "إسرائيل ليست في حرب مع الشعب اللبناني، لكن طالما بقيت منظمة حزب الله جزءا من لبنان وجزءا من حكومته، وطالما استمرت هذه المنظمة في استغلال شعب لبنان من أجل خدمة مصالح دول أجنبية، فإن مسؤولية السيادة تقع على عاتق حكومة لبنان، وستكون المسؤولة عن أي عمل ترتكبه منظمة حزب الله من الأراضي اللبنانية".

وأضاف رئيس الاحتلال الإسرائيلي أن "إسرائيل تتخذ كل الإجراءات للحيلولة دون اندلاع حرب مع لبنان، ولكنها لن تتردد بتوجيه ضربة قاصمة للعدو أينما وجد".

وأوضح ريفلين، أن إسرائيل "لن تحتمل أي تهديد على حياة المواطنين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تسمح البتة بتحويل لبنان إلى معقل لحزب الله يخضع للوصاية الإيرانية".