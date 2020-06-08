لها مصنع بمصر.. شركة عالمية تنتج 400 مليون جرعة لعلاج كورونا في سبتمبر

6 أشهر وإيجاد عقارا معالجا لفيروس كورونا الغامض "كوفيد 19" حلم عالمي تسعى جميع المعامل والمختبرات في العالم لتحقيقه، ووسط بروتوكولات علاج عدة ومحاولات وتجارب معملية وسريرية أعلنت شركة متعددة الجنسيات لها مصنع في مصر أنها في المرحلة الأخيرة للإعلان عن العلاج المرتقب بل وإنتاج 400 مليون وحدة تطعيم منه خلال سبتمبر المقبل.

شركة متعددة الجنسيات لها مصنع في مصر على وشك الانتهاء من لقاح كورونا

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، كشف خلال مداخلة هاتفية مع السيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن أن أول لقاح أثبتت فاعليته سيطرح بالأسواق في شهر سبتمبر وأنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية: "إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع في مصر، وقالت إنها هتنتج 400 مليون وحدة تطعيم من كورونا فيروس وخلال عام 2021 هتنتج 2 مليار جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وهيبقى منتج آمن وفعال وهيبدئوا استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".

وتابع إنّ التجارب التي أجرتها إحدى الشركات متعددة الجنسيات "أسترازينيكا"، أوضحت وصول الشركة لمراحل نهائية للقاح ضد فيروس كورونا، ووصلت التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثانية لنسب نجاح كبيرة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الشركة ستنتج في شهر سبتمبر 2020، نحو 400 مليون جرعة من جرعات التطعيم وتوزع بالعدل على جميع أنحاء العالم، موضحا أنّ هناك تعاون مع إحدى الشركات الهندية تنتج ملياري جرعة من هذا اللقاح، مع تزويد السعة الإنتاجية للقاح.

"تاج الدين": لقاح بتكلفة الإنتاج

وأكد تاج الدين أنّ تلك التطعيمات سيتم بيعها بلا مكاسب من قبل الشركات وبتكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أنّه وبعد إعلان الشركة بجاهزيتها لتوزيع اللقاح بصورة عادلة على جميع أنحاء العالم، فستطلب مصر كمية من اللقاح لتطعيم المواطنين عند تداوله في الأسواق، متابعا أن "فيه شركات أخرى في جميع أنحاء العالم بالولايات المتحدة وأوروبا، والصين تسعى لإنتاج لقاح يكفي لدول العالم".

وأضاف: "نمو عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كان متوقعا، ونتمنى أن تكون الزيادة أفقية وليست رئيسية حتى لا تتفاقم أعداد المصابين بشكل كبير".

التطعيم.. بخاخة لعلاج كورونا

وقال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إنّ العقار يعمل كمساعد للجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، وإنّ اللقاح يعمل من خلال استنشاق الرذاذ عبر بخاخات، وهي المرة الأولي التي سيتم توفير لقاح مضاد للفيروس من خلال البخاخة.

وأكد حداد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN"، أنّ تداول الخبر من خلال المنصات الإعلامية العالمية جاء بعد ثبوت فعالية اللقاح الجديد في علاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ اللقاح يعمل على مساعدة الجهاز المناعي ودعمه لتكوين أجسام مضادة ضد الفيروس بمجرد استنشاق الرذاذ من البخاخة.