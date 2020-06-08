مقترح لحزب الغد لانتخاب مجلس الشيوخ بالقائمة فقط

اقترح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوا، ينتخب 200 منهم بنظام القائمة المغلقة فقط ويعين الـ100 من قبل رئيس الجمهورية.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن لمجلس الشيوخ طبيعة خاصة وإجراء انتخاباته بالقائمة فقط يفرز قامات متخصصة تناسب عمل هذا المجلس وكنت أتمنى عدم إجراء الانتخابات بنظام الفردي.

وأضاف أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومستعد لها في أي وقت ولكن نحتاج لإعادة النظر في النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ على أن يكون بالقائمة فقط على كل المقاعد، وهناك لجنة داخل الحزب تدرس قوانين الانتخابات باستفاضة وسنتقدم رؤيتنا للبرلمان لوضعها في الاعتبار.

وتابع أن الحزب مستمر في تدريب وتثقيف كوادره ليكون قادر على المنافسة بقوة في الانتخابات بغض النظر عن إجرائها بأي نظام انتخابي سواء القائمة أو الفردي.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يضمن تشكيل المجلس من 300 عضوًا، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضوا بالقائمة المغلقة و100 عضوًا بالنظام الفردي.