الصحة: مبادرة 100 مليون صحة لن ينساها التاريخ.. ومحافل دولية تراها معجزة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على إنهاء قوائم الانتظار حتى بعد انتشار فيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تخطي عتبة الـ460 ألف حالة تم علاجها بما يقرب من 8 مليارات جنيه في 11 تخصصا مختلفا.

وأضافت "زايد"، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أنه ومنذ اليوم الأول، كان متوسط الانتظار للمرضي يتجاوز الـ400 يوم، وبعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوجه وإنهاء قوائم الانتظار قد وصل أعداد أيام الانتظار إلى 17 يوما فقط: "استحدثنا نظاما إلكترونيا يربط الفواتير مع الخدمة الطبية والقطاع الخاص والعام بمساهمة كبيرة من البنك المركزي اللي حط وديعه حوالي 2 مليار جنيه لصالح قوائم الانتظار، بخلاف مساهمات بيت الزكاة والصدقات ومجدي يعقوب والأورومان".

وتابعت أن الوزارة استحدثت منظومة عادلة في ذلك الإطار لإدخال القطاع الخاص بتسعيرة تامين صحي شامل جاذبه له: "المواطن بقي بيروح في المستشفي الخاص أو الحكومية يتعمله الإجراء الطبي على أعلى مستوى، والحكومة هي اللي بتدفع".

وأكدت أن مبادرة 100 مليون صحة "مش هينساها التاريخ في مصر والعالم، وفي كل المحافل الدولية العالم كله مش قادر يصدق المعجزة اللي حصلت، أننا في 7 شهور كشفنا على أكثر من 70 مليون مواطن وأدناهم العلاج بمنظومة مميكنه كاملة"، مشيرة إلى أنه المبادرة جاءت كنقطة تحول في المنظومة الصحية كأحدى مبادرات الصحة العامة كجزء هام في ملف الصحة في مصر.

وأضافت "بالتوازي مع تلك المبادرة عملنا على مبادرة السمنة والتقزم والأنميا لدى الأطفال من سن 6 لـ12 عام، وبياخدوا العلاج في المدارس الأبتدائي".