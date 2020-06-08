الصحة: أرسلنا أطنان مساعدات للدول الأفريقية لمساعدتهم في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على علاج المواطنين الأفارقة بعدد من الدول الأفريقية، كما تم إنشاء مراكز كثيرة لعلاج فيروس سي على أراضيهم: "بنديهم العلاج وندربهم وبنديهم الأجهزة المعملية وكل التدريب، وقريب هنكون عملنا فيها إنجاز كبير".

وأضافت "زايد"، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا في دعم الدول الأفريقية بشكل منتظم، ومنذ أسبوع تم مد 6 دول أفريقية معونات لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في أطنان كثيرة من المطهرات والعقاقير، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق المستشفيات النموذجية يوم 6 يوليو 2018، ولولاها ما كانت لتظهر مستشفيات العزل الصحي التي عملت من خلالها الوزارة على مواجهة جائحة فيروس كورونا: "المستشفيات النموذجية كانت خط الدفاع الأول في مصر لمواجهة كورونا والتشغيل التجريبي ليها أثناء فترة انتشار فيروس كورونا يعد إنجاز كبير".

وأكدت أنه وبالنسبة للمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما كان يعد حلما وتم العمل عليه من اليوم الأول حتى أصبح في مصر 12 مركزا لتجميع البلازما، من بينها 6 تم تجهيزهم بنسبة 100% و6 أخرين سيتم استلامهم خلال شهرين، مشيره إلى أن أحدى شركات دولة كوريا الجنوبية تعمل حاليا على بناء مصنع لبلازما الدم، ليعقبها حملة للتبرع بالبلازما الدم للمتبرعين الدائمين، والتي ستعد نقله جديدة في مجال التصنيع البيولوجي في مصر: "هيعمل لينا اكتفاء ذاتي، وخلال الفترة الماضية نجحنا في تغطية مصر في تصنيع الأنسولين بنسبة 100% من الأنتاج المحلي، وغطينا احتياجاتنا من الألبان، وبقي عندنا مخزون استراتيجي".