"تشريعية النواب" تبدأ مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب
12:52 م | الإثنين 08 يونيو 2020
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، في مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية و الدوائر الانتخابية من حيث المبدأ.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إن هناك مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر "الحائز علي الاغلبية البرلمانية وأكثر من عشر اعضاء المجلس و4 مشروعات أخرى في ذات الصدد مقدمة من النواب مصطفي كمال الدين حسين وعبد المنعم العليمي وسلامة الرقيعي ومحمد عبد الغني واكثر من عشر اعضاء البرلمان، علاوه عن عدد من الاقتراحات الاخري.
واقترح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن يكون مشروع قانون ائتلاف دعم مصر هو أساس المناقشة، جنبا إلي جانب التشريعات الاخري.
ووافق أغلبية الأعضاء على المقترح باعتبار مشروع القانون المقدم من دعم مصر هو أساس المناقشة.