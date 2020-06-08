"تشريعية النواب" تبدأ مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، في مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية و الدوائر الانتخابية من حيث المبدأ.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إن هناك مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر "الحائز علي الاغلبية البرلمانية وأكثر من عشر اعضاء المجلس و4 مشروعات أخرى في ذات الصدد مقدمة من النواب مصطفي كمال الدين حسين وعبد المنعم العليمي وسلامة الرقيعي ومحمد عبد الغني واكثر من عشر اعضاء البرلمان، علاوه عن عدد من الاقتراحات الاخري.

واقترح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن يكون مشروع قانون ائتلاف دعم مصر هو أساس المناقشة، جنبا إلي جانب التشريعات الاخري.

ووافق أغلبية الأعضاء على المقترح باعتبار مشروع القانون المقدم من دعم مصر هو أساس المناقشة.