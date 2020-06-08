6 معلومات عن "صوم الرسل" أقدم أنواع الصوم في المسيحية

بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، صوم الرسل بحسب الاعتقاد المسيحي، وذلك بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وذلك تزامنا مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها غلق الكنائس وتعليق الصلوات منعا للتجمعات.

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن صوم الرسل:

- هو أول صوم صامته الكنيسة المسيحية الأولى

- مدته متغيرة ولكنه لا يزيد عن 45 يوما وفي هذا العام سيستمر لمدة 33 يوما

- سينتهي في 12 يوليو المقبل بعيد الرسولين بطرس وبولس

- يعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية

- هو صوم خاص بالخدمة في الكنيسة تقليدا برسل المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم.

- تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صوم الرسل للأقباط بتناول الأسماك، والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية على أن تكتفي بالأطعمة النباتية فقط.