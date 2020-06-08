بعد إصابته بكورونا.. عزل السكرتير العام المساعد بمطروح 15 يوما

علمت "الوطن" أن اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، وضعه الطب الوقائي في العزل في استراحة السكرتير المساعد بمدينة مرسى مطروح، تحت الرعاية الطبية الشاملة، وذلك لمدة 15 يوما حتى المثول من الشفاء من فيروس كورونا.

كانت محافظة مطروح أعلنت، اليوم، عن نتائج التحاليل الطبية للسكرتير العام المساعد للمحافظة إيجابية، وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتدعو محافظة مطروح له بالشفاء العاجل.

وأكدت المحافظة فى بيان لها على الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والعاملين بالمحافظة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتطهير مكتب السكرتيرالمساعد وكذلك مبنى ديوان عام المحافظة، مع إجراءات عزل المخالطين للحالة، ومتابعة حالتهم الصحية وإتخاذ الإجراءات اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية، حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.