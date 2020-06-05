بالأسماء.. 7 مستشفيات تقدم الخدمة الطبية لمصابي كورونا في مطروح

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، أسماء مستشفيات تقدم الخدمة لمصابي كورونا بمحافظة مطروح، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات تقدم الخدمة لمصابي كورونا في محافظة مطروح

ـ مستشفى مطروح العام.

ـ مستشفى سيوة المركزي.

ـ مستشفى الحمام المركزي.

ـ مستشفى الضبعة المركزي.

ـ مستشفى العلمين المركزي.

ـ مستشفى صدر مطروح.

ـ مستشفى حميات مطروح.

كانت وزارة الصحة والسكان، خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، بدء عمل الوزارة على تجهيز 36 مستشفى، لإضافته للمستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا المستجد، ليصبح عددها 376 مستشفى، مشيرة إلى أنّ عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، إلى جانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى.

وأوضحت أنّ تلك المستشفيات، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز CT، و643 جهاز X RAY.