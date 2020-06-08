مشادة داخل "تشريعية النواب" بسبب تعديلات قانون مجلس النواب

وقعت مشادة كلامية بين نواب تكتل 25 -30 والنائب علي بدر خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدأت المشادة، برفض كل من النائب ضياء الدين داوود والنائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25-30 اقتراح رئيس الاجتماع النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، اعتبار مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الخقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، أساس للمناقشة، رغم وجود عدد من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب.

وقال ضياء الدين داوود، لابد أن يدلو كل نائب مقدم مشروع، بدلوه، لافتا إلى أن كل من المشاريع يكمل بعضها البعض، وفى النهاية الأوزان النسبية ستحسم التصويت، مؤكدا أننا أمام استحقاق دستورى هام ولا مجال للعجلة طالما سيكون هناك تصويت.

وأيده النائب أحمد الشرقاوى، مطالبا بأن يكون هناك نقطة تنظيمية، في اجتماع اللجنة، قائلا "مش عاوزين شد في اللجنة، كلنا جايين هاديين، هذا استحقاق دستورى هام وسبق ناقشنا ماهو اهم منه مثل التعديلات الدستورية، وعبرنا منهاوكان دائما الاجتماعات الهادئة أفضل".

وتابع، "ما نطلبه هو اتاحة الفرصة لمقدمى مشروعات قوانين، قائلا، مينفعش نناقش مشروع واحد فقط".

واقترح منح أصحاب المشروعات فرصة لعرض فلسفة المشروع ثم الانتقال إلى المشروع المقدم من أكبر عدد من النواب.

وهنا قاطع النائب على بدر، الشرقاوى، مبديا اعتراضه على حديثه، وهو ما عقب عليه الشرقاوي، بأن ذلك ليس من حقه وأن حديثه موجه إلى رئيس الاجتماع. متابعا، "كده النائب الزميل بيعمل توتر في الاجتماع، كما أن هناك أصول وقواعد لما زميلك يتكلم مع رئيس اللجنة، يبقى توجه كلامك لرئيس اللجنة".

وهنا حدث حالة من الشد والجذب بين نواب تكتل 25-30ونواب الأغلبية، ليتدخل عدد من النواب من بينهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لتهدئة الأجواء.

وانتهت الأزمة بإعلان النائب إيهاب الطماوى، رئيس الاجتماع بالسماح لمقدمى مشروعات القوانين بالحديث عن فلسفة المشروعات كل في دقيقتين ،مع علم الاخلال بما سبق التصويت عليه بان مشروع القانون المقدم من دعم مصر هو آساس المناقشة.