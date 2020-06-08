اليوم.. النواب يواصل عقد جلساته مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة.

وراجع المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم، الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على توفير الكمامات للمترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات.

كان مجلس النواب حرص منذ بداية جائحة فيروس كورونا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقررة خلال عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، وتجهيز القاعات الكبيرة لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، للعام المالي الجديد 2020/2021.