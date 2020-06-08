إنشاء 7 فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات

قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن هناك خطة لإنشاء 7 فروع للجهاز خلال الفترة المٌقبلة، ليصل إجمالي الفروع إلى 27 فرعا بمختلف محافظات مصر.

وأوضح "سمير"، أن تواصل المستهلكين مع الجهاز، أصبح أسهل سواء من خلال المكالمات الهاتفية والواتس اب والتطبيق الإلكترونى على أجهزة المحمول.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بجهاز حماية المُستهلك، منذ إقرار القانون الجديد، خصوصا أنه منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون، تم تنفيذ نحو 80% من مستهدفات الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2020/2021، حيث لفت المدير التنفيذى للجهاز إلى أن التوسع فى إنشاء الأفرع فى المحافظات خلال العام الجارى 2019/2020 كان سببا فى زيادة عدد الموظفين من 160 موظفا إلى 420 موظفا، وأنه سيتم انتداب نحو 200 موظف خلال العام المالى الجديد 2020/2021، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى نحو 60 ألف شكوى خلال العام تم حل حوالى 90% منهم.