بسبب تشخيص خاطئ بكورونا.. أسرة بالغربية تعاني سوء معاملة الأهالي

تعيش أسرة بشرى أبو سمك، بقرية شقرف، بمركز طنطا، حالة من الاستياء بسبب، تشخيص خاطئ من طبيب بعيادته الخاصة، زاعما إصابتها بفيروس كورونا.

تقول بشرى صاحبة 42 سنة، إنها ظلت في عزل منزلي لمدة 5 أيام، بسبب تشخيص خاطئ من قبل طبيب بالقرية بأنها مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن خبر إصابتها بفيروس كورونا علم به أهالي القرية لا يتعاملون معها أو مع أسرتها، وأصبح الجميع متخوفون منهم، مبينة أنها قررت الذهاب إلى مستشفى حميات طنطا للخضوع لمسحة وخوفاً من تدهور حالتها الصحية، لكنها فوجئت أن الطبيب بالمستشفى يخبرها أنها ليست مصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التشخيص من طبيب القرية كان خاطئ، وأصبحت تعاني حالياً هي وأسرتها من تردد شائعة إصابتها بفيروس كورونا، وأهالي قريتها يرفضون التعامل معها أو مع اطفالها، مطالبة أهالي القرية بالعدول عن موقفهم خاصة أنها تعرضت لظلم وتشخيص خاطئ من قبل الطبيب.

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن تحليل الدم الخاص بالسيدة يؤكد أنها ليست مصابة، مناشدا المواطنين في حالة الشعور بأي أعراض التوجه إلى المستشفيات العامة والمركزية التي أعلنت عنها الوزارة بالمحافظة.