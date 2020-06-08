"المصريين الأحرار" يطالب بانتخاب مجلس الشيوخ بالقائمة فقط

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة فقط دون وجود نظام الفردي، مؤكدا أن طبيعة عمل هذا المجلس استشارية تتطلب نظاما انتخابيا يفرز قامات علمية تستطيع تأدية هذا الدور على أكمل وجه.

وقال أبو العلا لـ"الوطن"، إنه نظرا لطبيعة عمل مجلس الشيوخ هناك ضرورة لإجراء انتخاباته بواقع ثلثي المقاعد بنظام القائمة والثلث الآخر يعين من قبل رئيس الجمهورية، وبذلك تضمن وجود مجلس يحتوى على قامات وخبرات علمية في كل المجالات تثرى عمل المجلس.

وأكد ان انتخاب مجلس الشيوخ بالنظام الفردي لا يتيح فرز القامات والخبرات التي تتناسب مع طبيعة عمل المجلس، كما أنه مع اتساع الدوائر الانتخابية بعد تحديد القانون 100 مقعد لدوائر الفردي على مستوى الجمهورية بواقع 3 مقاعد لكل محافظة يرهق المرشحين.