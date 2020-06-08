رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز إنتاج الكمامات لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مركز إنتاج الكمامات النصف آلي بالمبنى الإداري والتابع لمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر، الذي أسسته الجامعة بالتعاون مع المؤسسة؛ ليكون امتدادا لنقطة الإنتاج الموجودة بالمستشفى الجامعي سابقا؛ لسد احتياجات الأطقم الطبية والمجتمع الجامعي من الكمامات وسائر أنواع المستلزمات الوقائية، منذ بدء ظهور فيروس كورونا بمصر في مارس الماضي.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه اطمأن خلال الزيارة على وجود مخزون آمن من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الكمامات واللازمة؛ لتنفيذ توجيهاته بشأن ضرورة مضاعفة الإنتاج في هذه الفترة بما يكفي لسد احتياجات كل المنتسبين للجامعة في ظل الإقبال المتزايد على شراء الكمامات داخل الجامعة؛ لانخفاض سعرها عن السوق الخارجي.

ومن جانبه أشار ياسين ثابت أمين عام المؤسسة والمشرف على المركز إلى أن عدد العاملين بمركز الإنتاج تجاوز 60 متطوعاً من شباب المؤسسة والذىيعمل على مدار 24 ساعة ، إلى جانب تعاون فريق طلابى من قسم الهندسةالميكانيكية فى إعادة استغلال بعض الأدوات فى تصميم ماكينة لإنتاجالكمامات نصف آلياً، معلناً أنه جارى الإعداد لتجهيز خط إنتاج آخرللكمامات القماشية وذلك وفق المواصفات الصحية التى أعلنتها وزارة التجارةوالصناعة وذلك كخط إنتاج إضافي للكمامات المنتجة حالياً والمطابقة للشروطوالمواصفات الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة