خالد عكاشة: الرئيس السيسي عمل على إعادة الأمن للشعب بعد انفلات أمني

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ توليه الرئاسة عمل على تعظيم سبل إعادة الأمن والأمان للشعب المصري وذلك بعد فترة من الانفلات الأمني خلال فترة ما قبل حكمه.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المواطن المصري كان قد بدأ بالشعور في فقدان الثقة في النفس والدولة وقدرته على صناعة أي من أشكال التقدم وكذا الحلم بمستقبل أفضل والتخطيط لأحد أشكال التنمية والتطوير والتحديث، موضحا أن الأجهزة الأمنية المصرية عملت على استرداد وترسيخ حالة أمنية مستقرة على الشارع المصري ولدى المواطن، حتى يوفر له الطريق للانطلاق إلى الأمام واستكمال مسيره حياته بأمان.

وأكد أن حالة الفوضي التي رصدت بالشارع المصري قبل استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم كانت بفعل فاعل وسعي من البعض بأن تستمر حالة عدم الاستقرار لأطول فترة ممكنه، مشيرا إلى أن عامي 2013 و2104 تحدث الكثيرون حول التحديات التي واجهت كلا من ليبيا وسوريا والعراق واليمن وهي الدوائر شديدة الارتباط بمعادلات الأمن القومي المصري، ويجب أن تكون تلك الدوائر في استقرار لارتفاع معدلات الأمن القومي المصري.