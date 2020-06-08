توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الحالي.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا، وتظهر مع الساعات الأولى من الصباح شبورة خفيفة، ورياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارًا، لطيف ليلًا.

طقس الثلاثاء 9 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 10 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.

طقس الخميس 11 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.