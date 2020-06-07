العظمى غدا 45.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 8 وحتى 10 يونيو الجاري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس حار نهارًا، وتظهر مع الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية خفيفة، ورياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلًا يوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتعاود درجات الحرارة الارتفاع يوم الأربعاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على بعض المناطق، شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة الخفيفة صباحًا على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس الاثنين 8 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 9 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 27.

طقس الأربعاء 10 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27.