البرلمان يوافق على إنشاء مقر دائم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الن، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/2/202.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه فى 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي فى مصر وبالتعاون معها.

وتضمنت الاتفاقية 24 مادة اشتملت على عدة أحكام تتمثل فى الآتي تستضيف الحكومة المصرية مقرًا دائمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف.و يتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله القيام بالتعاقد، وشراء وبيع العقارات والمنقولات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري، ويتمتع مقر الكاف وممتلكاته وأمواله وأصوله الخاصة وحساباته المصرفية وأرشيفه ووثائقه بالحصانة من كافة الإجراءات القانونية من حيث التفتيش، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية أو إجراءات التشريعية فى الإقليم المصري.

ويجوز للكاف من حين الى آخر إقامة منشآت فنية ومباني خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة موافقة الحكومة المصرية، وتتخذ الهيئات المختصة فى مصر كافة الترتيبات وفقًا لما يتفق عليه فى الاتفاقيات التكميلية و/أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض، وتضمينها فى مقره الرئيسي بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة.

وتتخذ الحكومة المصرية جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر، فضلاً عن اتخاذها التدابير اللازمة لمنع أي إخلال بأمن المقر. وتضمن السلطات المصرية المختصة تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والحماية المدنية، وتتخذ الإجراءات المناسبة –فى حالة انقطاع هذه الخدمات – لضمان عدم تضرر أعمال الكاف، وتعامل السلطات المصرية احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تُعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.