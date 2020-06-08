جامعة الأزهر تعلن تصنيع كابينة تعقيم ذكية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت جامعة الأزهر تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبنى الأمانة العامة للجامعة بعد اعتماد الكابينة التجريبية الأولى.

وشارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط والمشرف العام على قطاع المستشفيات، في ورشة العمل التي جمعته بفريق التصميم للكابينة الذكية، وقد طرح عددا من الأسئلة حول كابينة التعقيم الذكية كونها ليست للتعقيم فقط بل تحمل مزايا عديدة، من هذه الأسئلة: ماذا لو كان الزائر مريض محتمل بفيروس كورونا فكيف يمكن الكشف عنه وتنبيهه وعدم اختلاطه بالجامعة؟ كذلك ما هي وسائل الاستدلال عن ذلك؟ وكيفية تعامل الكابينة مع حالة الزائر؟ أيضا الكابينة تعمل على تطهير الزائر بالكامل ولكن ماذا عن اليدين حيث أنه سوف يستخدم يديه في كافة إجراءات التعامل؟

وحث رئيس الجامعة خلال متابعته لمراحل تنفيذ هذا الإنجاز الوقائي الكبير على مراعاة الجانب الجمالي للكابينة بجانب الجانب التقني، على أن تعبر هذه الكابينة عن جامعة الأزهر وعن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كذلك أن تكون الكابينة صديقة للبيئة، فلا ينتج عنها أي مصادر للتلوث السمعي أو البصري ولا احتمالية نقل العدوى.

من جانبه، أوضح الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس الفريق، أن الكابينة تميزت بعدة مميزات منها: تعقيم ذاتي ذكي لليد بدون تلامس، وقياس ذاتي لدرجة حرارة ذكي للزائر وبدون تلامس باستخدام حساسين للحرارة والمسافات، مع جهاز تحكم يضم وحدة تصوير للزائر المحتمل إصابته بفيروس كورونا تظهر صورة الزائر على شاشة مع حفظ الصورة في ذاكرة إلكترونية، بالإضافة إلى جهاز إنذار صوتي ومرئي للتعريف بالمصاب المحتمل، إضافة إلى وجود وحدة تعقيم ذاتي تضم عدة مخارج لتعقيم الزائرين تغطي كافة إجزاء الجسم دون عمل تشويه للملابس.

مشيرا إلى أنه يوجد للكابينة نموذجين أحدهما مصنوع من الإستيل المدهون إلكتروستاتيك والمقاوم للصدأ والتآكل، والآخر من الألمونيوم الجيد، كما أن الوحدتان خفيفة وسهلة الحمل وآمنة وفعالة، يعمل التعقيم داخلها بدون أي تلامس مع جسم الإنسان.

كما أن التصميم يحتوي على نموذجين للتعقيم أحدهما باستخدام طلمبات المياه والآخر باستخدام ضاغط موزع الهواء لكي تناسب جميع أجواء الاستخدام سواء كان متوسط وكثيف الزيارات، وتحتوي على خزان مادة التعقيم بسعة ٦۰ لتر وبالتالي يمكنه تعقيم 6000 شخص، مع إمكانية ضبط معدل التعقيم بحيث يتم خلال 3 أو 5 أو 7 أو 10 ثواني، وكذلك ضبط توزيع رذاذ سائل التعقيم على كامل مساحة الوحدة، كما أن الكابينة بها عداد إلكتروني لعدد الزائرين (عد المعقمين).

معلنا أنه بعد تنفيذ الكابينة وعمل دائرة تحكم ذكية خاصة بجامعة الأزهر (صنعت بجامعة الأزهر) تم تثبيتها وعملها بمقر إدارة الجامعة في وجود العديد من قيادات الجامعة، ثم قام الفريق بتقديم رؤي ومقترحات جديدة لجعل عملية التعقيم بسيطة وآمنة باستخدام طريقة ديجيتال وكذلك سهلة الصيانة٬ وعلي أثر ذلك قام فريق العمل بإهداء تلك الكابينة لجامعة الازهر علي نفقتهم الخاصة متمنين لجامعتهم العريقة مزيدا من التقدم كما شكروا قيادات الجامعة على تشجيعهم المستمر وحرصهم الدائم على حل الأزمة الحالية.