جامعة الأزهر تنعي 4 من الأطباء والعاملين.. والمحرصاوي يتفقد "الزهراء"

قدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، العزاء والمواساة في 4 من أبناء الجامعة، وافتهم المنية، وثبتت وفاة بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

حيث قدمت الجامعة العزاء لفرع البنات، في وفاة زينب محمود الموظفة بالإدارة العامة لشؤون التعليم بالفرع، والدكتور السيد رشدي محجوب، استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما قدمت الجامعة، العزاء والمواساة لطلاب العلم ولأساتذة الاقتصاد الإسلامي، في وفاة الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي السابق، ولمستشفى الحسين الجامعي، في وفاة إيمان مصطفى مدير إدارة التنظيم والإدارة.

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على المستشفيات، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، زيارة تفقدية لمستشفى الزهراء الجامعي، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأشاد رئيس الجامعة، بجهود أطباء وطاقم تمريض جامعة الأزهر بكافة مستشفياتها في الوقوف مع الدولة ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.