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جامعة الأزهر تبدأ الاختبارات الإلكترونية في عدد من الكليات

كتب:

سعيد حجازي و عبد الوهاب عيسي
11:08 م | السبت 30 مايو 2020
جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة بدأت اليوم، في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات والتي من بينها كليتي الطب والصيدلة بنات القاهرة.

وأضاف: أدت الطالبات الاختبارات الإلكترونية في مقررين دراسيين بكلية الصيدلة بنات ومقرر دراسي بكلية طب البنات بالقاهرة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأوضح عامر - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن نسبة حضور الطالبات في الاختبارات الإلكترونية التي عقدت اليوم في المقررات الدراسية بلغت 100%.

وجرى إعلان النتيجة عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة.

وبدأ طلاب الكليات في تسليم الأبحاث عبر البريد الإلكتروني المخصص من كل كلية.