محافظ المنيا يتابع مع "خلية إدارة الأزمة" مستجدات الأوضاع الصحية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة مستجدات العمل والموقف الصحي العام، بجميع مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على تطورات الوضع الراهن، بكل المنشآت الطبية بالمحافظة، وإجراءات تطبيق خطة المحافظة، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، بجميع المستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، ممثل هيئه الرقابة الإدارية، الدكتور أسامة بلبل، ووكيل وزارة الصحة.

قال المحافظ، إن الإجراءات المتبعة، تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية لإدارة الأزمة، للإشراف الكامل والمتابعة الدقيقة، للالتزام بتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية لفيروس كورونا، ومتابعة المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كلف المحافظ، السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك في المتابعة الميدانية، لأعمال اللجنة، للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى، مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة.

كما وجه المحافظ، بالاستمرار في متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مؤكدا عدم السماح بتدني مستوى الأداء، أو التقصير في أداء الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات العزل المنزلي للحالات البسيطة، ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات بصفه دورية من خلال لجان الوحدات المحلية.