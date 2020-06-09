للمرة الأولى منذ عام.. ارتفاع المبيعات في الصين بمعدل 1.64 مليون سيارة

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، للمرة الأولى منذ عام تقريبًا خلال الشهر الماضي، ما يدل على أن أكبر سوق للسيارات في العالم، يتعافى من أزمة الفيروسات التاجية، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت مبيعات التجزئة للسيارات وسيارات الدفع الرباعي، والمركبات متعددة الأغراض، بنسبة 1.9%، مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 1.64 مليون وحدة في مايو، حسبما قالت جمعية سيارات الركاب الصينية، الاثنين.

وحسب ما ذكره بلومبرج: أضافت الحكومة تدابير التحفيز مثل الخصومات الضريبية لجذب المستهلكين إلى صالات العرض، في حين أن شركات صناعة السيارات التي أغلقت العمليات وسط تفشي فيروسات التاجية، تقدم الآن خصومات سخية.