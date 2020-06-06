مبيعات السيارات تنخفض خلال أبريل الماضي بمعدل 22.26%

تسبب فيروس كورونا المنتشر حاليًا في كثير من الدول، في توقف حركة الاقتصاد، خاصة في قطاع السيارات، حيث كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، انخفاض معدل مبيعات الشهر الأول من الربع الثاني لعام 2020، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 22.36%.

وأوضح التقرير انخفاض وارتفاع معدل مبيعات المركبات مع اختلافها خلال شهر أبريل من العام الجاري 2020 بمبيعات وصلت إلى 8906 وحدات، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019، حيث حقق مبيعات وصلت إلى 11471 وحدة.

وأشار التقرير إلى أنخفاض معدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال شهر أبريل 2020 بنسبة 26% بمبيعات وصلت إلى 5852 مركبة، مقارنة بأبريل 2019 حيث وصلت مبيعات إلى 7947 مركبة.

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات المركبات (الأتوبيسات) خلال شهر أبريل 2020 بمعدل 57.8% بمبيعات وصلت إلى 1587 مركبة، مقارنة بشهر أبريل 2019 والذي وصلت مبيعاته إلى 1006 مركبات.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل مبيعات مركبات (الشاحنات) خلال أبريل 2020 بمعدل 41.7% بمبيعات وصلت إلى 1467 مركبة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، والذي وصلت مبيعاته إلى 2518 مركبة .