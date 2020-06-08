9 و10 يونيو.. صرف معاشات الصحفيين من مكتب بريد النقابة

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّه سيتم فتح مكتب البريد بمقر النقابة خصيصا للزملاء والزميلات الصحفيين على المعاش يومي 9 و10 يونيو "غدا وبعد غد"، لصرف معاشات التأمينات.

وأوضح شبانة في بيان له، أنّه سيتم فتح مكتب البريد أيضا يومي 15 و16 يونيو لصرف معاش النقابة، مطالبا بالالتزام بالموعد لمن يرغب أو الانتظار لحين فتح البريد مرة أخرى بداية من 21 يونيو.

وتابع: "مع الوضع في الاعتبار أنّه بالاتفاق مع الزميل حماد الرمحي مقرر لجنة المعاشات، سيتم إعادة أقساط السلف بداية من هذا الشهر ولـ3 أشهر مقبلة كباقي الزملاء، ويمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد استرداد قيمة قسط السلف لهذا الشهر من خزينة النقابة".