المالية تخصص 8 مليارات جنيه إضافية لـ"الصحة" لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه جرى تخصيص 8 مليارات جنيه إضافيين لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والمستشفيات ذات العلاقة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود الحكومة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، بثته الفضائية المصرية، أنّ الحكومة مستمرة في تلبية احتياجات الصحة، لافتا إلى زيادة بدل المهن الطبية 75%، وتعيين 8.200 باحث بكليات الطب بواقع 400 مليون جنيه سنويا.

وأوضح أنّه بالنسبة لوزارة التموين، فهي تخصص نسبة معينة ثابتة لدعم القطاع التمويني: "لو سألت وزارة التموين من شهرين هيقولك فيه رصيد لـ3 شهور، ولو سألتها بعد 3 شهور هيقولك بردو عندنا مخزون يكفينا 3 شهور".

وأكد أنّ القيادة السياسية كانت تسعى لتكون من أوائل 3 دول على مستوى العالم في النمو الاقتصادي، وصدر عدد كبير من التقارير الدولية من قبل مؤسسات دولية مختلفة، جاء فيها أنّ مصر ستكون من أفضل 10 دول على مستوى العالم في النمو وصولا لعام 2030.