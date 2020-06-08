لطلاب الثانوية العامة... طرق التسجيل في منصة ثانوية للمراجعات النهائية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجاناً برعاية الشريك الاستراتيجى للوزارة البنك الأهلى المصرى.

وتوفر المنصة مجموع كبيرة من الفيديوهات التي يقدمها نخبة من المدرسين المتخصصين، وهي تقدم بشكل مجاني للطلاب، بشرط التسجيل بالمنصة وهي مجانية أيضا، ولا تستغرق سوي دقائق.

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل في منصة ثانوية نت، في التقرير التالي..

يمكن الدخول على المنصة للمراجعات الثانوية من هنــــــا، وهي مجانية بالكامل، لكن يحتاج تصفحها إلى تسجيل الدخول، وهو متاح بـ3 طرق كالآتي...

تسجيل بحساب فيس بوك

كل ما عليك هو الضغط على تسجيل بحساب "فيس بوك" وسيتم تفعيل الدخول تلقائيًا، بعد الضغط على الموافقة.

تسجيل بحساب جوجل

بعد الضغط على الدخول بحساب "جوجل" سيفتح أمامك صفحة للمطالبة بالبريد الالكتروني قم بوضعه، وسيتم ارسال رسالة إلى البريد لتفعيل اللينك، وسيتيح هذا للمنصة الوصول إلى بياناتك وصورة البريد الالكتروني.

التسجيل ببيانات الطالب

من خلال ادخال الاسم

البريد الالكتروني

كلمة السر، وتأكيد كلمة السر.

سيتم إرسال رسالة لبريد الكتروني الخاص بك، للتأكيد اضغط اللينك للتأكيد و المتابعة.

بعد التفعيل اللينك، سيتم الدخول إلى المنصة ومتابعة كافة المراجعات النهائية

في بعض الأحيان يكون الضغط على المنصة كبير، لذا قد تفشل عملية التسجيل، لا تقلق وحاول بعد فترة قصيرة مرة أخرى