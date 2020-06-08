مجانا من المنزل.. جولة داخل منصة مراجعات طلاب الثانوية العامة النهائية

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي للوزارة، عن منصة إلكترونية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي "البنك الأهلي المصري".

"الوطن" تجولت داخل المنصة المخصصة لمراجعات الثانوية ونستعرض أبرز ما تتضمنه على النحو التالي:

- يمكنك الدخول على المنصة عبر الرابط: https://www.thanaweya.net/ar/home.

- المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

- يمكنك تسجيل دخول مستخدم جديد عن طريق إدخال اسمك وبريدك الالكتروني واختيار كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، أو يمكنك التسجيل عن طريق حسابك على "فيسبوك".

- يستطيع الطالب أن يختار اللغة المستخدمة بالموقع سواء بالعربية أو الإنجليزية.

- ويجد الطالب على الصفحة الرئيسية عددا من المراجعات النهائية في المواد الأدبية والعلمية مثل اللغة العربية والتربية الوطنية والإحصاء والفيزياء والكيمياء والرياضيات.

- وبعد الدخول على المادة المراد مراجعتها تعرض لك المنصة المدة الزمنية للمراجعة وعدد المحاضرات المتعلقة بالمادة ونبذة مختصرة عن مدرس المادة.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على "ابدأ التعلم" لبدء المحاضرة، لتستقبل بعدها رسالة عبر بريدك الالكتروني المُسجل بالمنصة، وأنّك قد حصلت على دورة تدريبية جديدة على المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة 2020.

- وبمجرد الضغط على الملف الشخصي أعلى يسار المنصة يمكنك الاطلاع على دوراتك التدريبية التي قمت بالتسجيل بها.