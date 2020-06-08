محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة الشرقية

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الشرقية، والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع والإنارة والتشجير، ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقي مناطق العاصمة.

وطالب محافظ القاهرة أثناء الجولة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور فى المنطقة الواقعة بين شارع النزهة وطريق النصر، وإعادة تطوير أسوار شارع السيل بما يتناسب مع النسق المعمارى للمنطقة.

وتشهد المنطقة الشرقية إنشاء كباري ومحاور جديدة تسهم فى انسياب الحركة المرورية بلا تقاطعات أو توقفات، لزيادة التدفق المروري وتقليل أزمنة الرحلات، كما تم تعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها، وإنشاء الكباري بطابع معماري مميز يتناسب مع طابع المنطقة.

كما تفقد محافظ القاهرة حديقة بن سندر، ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها، وإعادة تخطيطها وتكثيف الزراعة بها، ورفع كافة الإشغالات منها لتعود كمتنفس طبيعي لأهالي المنطقة.