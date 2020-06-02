محافظ القاهرة: إلزام أصحاب العقارات بالجراج.. والإزالة حتى سطح الأرض للمخالفين

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتصدي للتعديات المخالفة والمنتشرة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية في جميع الأحياء، كما تم إيقاف الترخيص لمدة 6 أشهر، وإيقاف التراخيص التي مُنحت ومازالت في مرحلة البناء وتحت الإنشاء مؤقتا لحين مراجعة الاشتراطات البنائية وتوافر أماكن للجراجات.

وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الإلزام بضرورة توفير جراجات في كل العمارات.

وتابع "على حسب عدد الشقق يبقى لازم فيه مساحة جراج موجود"، موضحا أن هناك لجان مُشكلة تفحص العقارات والتزامهم بالإجراءات، لافتا إلى اللجنة ستفحص كل التراخيص التي تم إصدارها الفترة الماضية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمارات المخالفة يتم إزالتها حتى سطح الأرض ويتم إحالتها للنيابة العسكرية، وهناك متابعة يومية بالإزالات التي تحدث.