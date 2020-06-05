محافظ القاهرة: قيادات العاصمة مستعدون للخدمة في أي موقع

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن قيادات العاصمة مستعدون لخدمة الوطن الغالي في أي موقع يتم اختيارهم له، مثمنا جهودهم، وداعيا إياهم للاستمرار في بذل الجهد.

يأتي ذلك، بعد حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الخميس، وشملت نقل وترقية وتجديد 34 قيادة من محافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأول الذي نصبو إليه جميعا هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدة محاور، أهمها متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والنقل والقضاء على العشوائيات، سواء كانت مساكن عشوائية أو أسواق عشوائية، وكذلك التصدي لمخالفات البناء.

وأشار إلى تأكيد القيادة السياسية دائما على سير خطط العمل في المحاور السابقة جنبا إلى جنب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشتمل على تكثيف أعمال التطهير للمنشآت الحيوية، ومنع إقامة أي تجمعات من المواطنين، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حرصا على صحتهم.