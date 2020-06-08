المالية: لو استمر الإغلاق بسبب كورونا هنستلف.. وهنسيب الديون للي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة كانت تعمل على خفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لمصر، والذي وصل خلال الـ3 سنوات الماضية لـ108%، وينخفض في العام المقبل لـ98%، والعام الحالي وصلنا لـ83%: "في المعايير الدولية لما بننزل في السبعينيات بنكون وصلنا لمصافي الدول اللي الدين بتاعها في حالة معتدلة مفيهوش خطورة، وكنا قريبين جدا من ده".

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود الحكومة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا، بثته الفضائية المصرية، أنّه بسبب انتشار فيروس كورونا ستزيد النسبة، وهو أمر متوقف عماذا سيحدث الفترة المقبلة من عمل عجلة الاقتصاد وعودة الأنشطة وإيرادات الدولة: "كل ما فيه إغلاق أيرادات الدولة بتقل".

وأوضح أنّ الحكومة المصرية وعدت بوجود زيادة في المرتبات بنحو 34 مليار، ومعاشات وعلاوات خمس بنحو 66 مليار، وتخفيض ضرائب كسب العمل عن المواطنين بواقع 5 مليارات جنيه، مع تحسين الوضع المالي لأعضاء المهن الطبية وأطباء الامتياز والتعيينات الجديدة.

وأكد أنّه حال استمرت حالات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، ستلجأ مصر إلى الاقتراض مرة أخرى: "هنرجع تاني للدايرة اللي كنا بدأنا نخرج منها وهي التمويل بالدين، وعايزين نستمر زي ما كنا السنتين اللي فاتوا".

ولفت إلى أنّه حال لم تستطع مصر عبور الأزمة دون اللجوء للاقتراض فسنترك الديون للأجيال المقبلة: "عايزين نسيب دولة إيرادتها بتروح لمواطنينها في صحة وتعليم وسكن وأمن وصرف ومياه وغاز، ومحتاجين نوازن بين صحة المواطن ومستقبله".