الصندوق السيادي: كورونا فرصة لجذب رؤوس أموال المستثمرين الدوليين

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن الوقت الحالي قد يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، نتيجة المقومات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على جذب رؤوس الأموال.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "زوم" أن مصر مقارنة بدول أفريقية أخرى، لديها مقومات عدة في عناصر الطاقة والأراضي، ولديها القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحا أن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة جدا لإعادة إحياء القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف: مصر قد تمثل قاعدة لتصدير الطاقة المتجددة، لتكون موردا اقتصاديا مهم يخلق عملة صعبة، مشيرا إلي أن الصندوق هدفه الاستثمارات طويلة الأجل وليس المضاربات أو الاستثمارات قصيرة الأجل.

وتابع سليمان: هناك تعاون مستمر بيننا وبين المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأزمة "كورونا" خلقت فرصا لسلاسل الإمداد، موضحا أن الشركات العالمية التي تمتلك مصانع في الصين بدأت تبحث عن صناعات خارجها، وكذلك بدأت الصين بدأت تبحث عن أسواق جديدة لصناعتها.

وأشار إلى أن مصر لديها قدرة وقاعدة صناعية، جعلتها تحتل المركز الاول في تصدير الحاصلات لأوروبا، نتيجة لمجهود سنوات من كوادر ومستثمرين نجحت في خلق أسواق، مؤكدا أن الصندوق في حوار دائم مع صناديق الاستثمار العالمية والمحلية لجذب رؤوس أموال جديدة.واعتبر أن قدرة مصر على خلق مجالات لتصدير الخدمات كبيرة، وأن الفترة الحالية تتطلب خلق جسور مع أسواق جديدة، وعلى رأسها أفريقيا التي تعد سوقا واعدة جدا للصندوق السيادي.