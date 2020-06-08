طلاب الثانوية العامة يرحبون بامتحان المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل

قرارات عدة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، لطلاب الثانوية العامة ليعلن خروج المواد غير المضافة للمجموع من الجدول، معلنا الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل"، وهو ما خفف الجدول على الطلاب.

قالت راحيل سعيد طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، إن القرارات المعلنة خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم أمس مبشرة، خصوصا مع إلغاء المواد غير المضافة للمجموع ما جعل الجدول أكثر راحة وتوفير فترات جيدة بين الامتحان والآخر.

وتابعت راحيل لـ"الوطن"، أن إلغاء المواد غير المضافة للمجموع جعلتنا لا نضطر للبقاء في اللجان كثيرًا بالكمامة، كما أعطى براحا للمواد الأخرى مثل اللغة الإنجليزية لمذاكرتها وقت أفضل نظرا لآن امتحان اللغة الإنجليزية كان يسقبه امتحان الاقتصاد والإحصاء "الملغي" مما وفر أياما إضافية للمذاكرة.

أيضا ناردين مدحت طالبة بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، أكدت ترحيبها بقرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع داخل اللجان واستبدالها بامتحانات بوكليت تحل في المنازل، موضحة أن ارتداء الكمامة طوال اليوم أمر مرهق فضلا عن التجمعات بين الامتحانات والنزول أياما إضافية كلها أمور تم حلها بهذا القرار.

وتابعت ناردين لـ"الوطن" أنه فيما يخص عدم تأجيل الامتحانات، فهو أمر عادي "إحنا تعبنا طول السنة وكفاية التعب النفسي اللي كنا فيه وكده كده كورونا هتبقي لسا موجودة"، وبالتالي ترى الطالبة أن الحل هو إنجاز العام في الوقت المقرر.

أما طارق أحمد طالب بشعبة علمي رياضة، قال إن الساعتين السابقتين للامتحان كان يمكن أن يتم استغلالهما في المراجعة حتى لا ننسنى أو نتوتر، ومع ذلك إجراءات التعقيم ستعطي جانب الأمان "همتحن وأنا مطمن إني مش هتعدي وهيفضل المشكلة في الشارع لكن المدرسة هتبقى أمان بإذن الله".

وتابع طارق لـ"الوطن"، أن إلغاء الامتحانات غير المضافة للمجموع أشعره وزملائه بالراحة بدلا من ضياع الوقت وبذل المجهود في الامتحانات وخصوصا وأن الطاب لا يعطوها أهمية كبيرة مثل بقية المواد المضافة للمجموع.

ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويكون موعد التسليم متزامنا مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويكون موعد التسليم متزامنا مع موعد امتحان يوم 21 يوليو.