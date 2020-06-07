شوقي يحذر طلبة الثانوية العامة من التأخر عن مواعيد اللجان

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية عديدة من أجل حماية الطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإمتحانات تأجل موعدها للساعة العاشرة صباحًا مشددًا على أن الطالب الذي سيصل اللجنة الساعة التاسعة لن يسمح له بالدخول لمقر اللجنة وأن دخول اللجنة الساعة 8 صباحًا.

وأكد شوقي أن امتحانات الثانوية العامة مسألة أمن قومي مشددًا على أن لجنة الامتحان في أصغر قرية في مصر ستكون مثل أكبر لجنة في القاهرة والجيزة.

وأشار إلى استعداد الأمن الوطني ومباحث الإنترنت لامتحانات الثانوية العامة، وأن كل محافظة فيها لجنة عليا للثانوية العامة برئاسة المحافظ وعضوية المستشار العسكري ومدير الأمن وغيره من المختصين مشددًا على أن كل أجهزة الدولة تشارك في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي أنه استخدم سلطة الوزير في تغيير طريقة التقييم لعمل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل مشددًا على أنه طبقًا للقانون لا يمكن إلغاء هذه المواد وأنه استخدم قانون الطوارئ وبعض المواد القانونية من أجل تغيير طريقة التقييم ليحصل الطلاب على "بوكيليت" الامتحان ثم يقوموا بتسليمه في يوم آخر.

وقال إن الطلاب سيقفون في طوابير بينهم مسافة 2 متر للتفتيش وقياس درجة الحرارة والتعقيم والتطهير وتغطية أحذيتهم بأكياس بلاستيكية ومنحهم مواد تطهير داخل اللجنة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المرضى على أطباء لتحديد مدى حاجتهم للنقل للمستشفى للعلاج على أن يحصلوا على تقرير طبي لتأدية امتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة.