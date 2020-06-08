قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل شرق جباليا شمال غزة

توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، في اراضي الفلسطينيين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والآليات العسكرية توغلت عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين في منطقة أبو صفية شرقي جباليا وقامت بأعمال تجريف بالمكان.

سلطات الاحتلال تبعد 24 مقدسيا عن الأقصى والقدس

من جانبه، قال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان بمدينة القدس المحتلة، اليوم، إن سلطات الاحتلال أصدرت 24 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال مايو الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري الذي يرصد انتهاكات الاحتلال في القدس خلال الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال أصدرت 20 قرار إبعاد بحق مقدسيين عن المسجد الأقصى، من بينها إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إضافة إلى 4 قرارات إبعاد عن القدس، والبلدة القديمة.

ورصد المركز، 162 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي، من بينها 6 إناث و 12 فتى قاصرا واعتقال طفل واحد.