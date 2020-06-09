محافظة الإسكندرية تصدر بيانا لمنع إقحام التنفيذيين في جروبات مشبوهة

قالت محافظة الإسكندرية، إنه بعد تداول أخبار كاذبة ومنشورات رسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقحام التنفيذيين داخل جروبات مشبوهة، تستخدم لتحقيق أغراض ومصالح خاصة، تؤكد محافظة الإسكندرية، على احترامها وحرصها التام على التواصل مع كل وسائل الإعلام المختلفة، وأعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

ونوهت المحافظة في بيان لها، بأن المنشور الصادر عن المحافظة، هو منشور داخلي لمواجهة نشر الشائعات والأخبار المغلوطة ضمن تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأعضاء نقابة الصحفيين، وحرصا منا على عدم وجود أي التباس من الصياغة القانونية، للمنشور أردنا التنويه.

كان منشور صدر بالأمس، عن قرار محافظ الإسكندرية بمنع اى مسؤول من تحدث مع أي شخص أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وجود أخبار مغلوطة، وإقحام التنفيذين في الجروبات.